Челябинск, 25 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Сотрудники следственного управления СК по Челябинской области проводят следственные действия на оптовой базе под Челябинском в рамках уголовного дела о халатности, сообщили 25 октября в пресс-службе управления.

Иван Шилов ИА Регнум

«Там проводятся необходимые следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В управлении Росгвардии по Челябинской области рассказали, что сотрудники ОМОН оказывают содействие следователям в реализации всех проходящих мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов оцепили 25 октября крупнейший оптовый рынок, расположенный в посёлке Кременкуль Челябинской области.

По словам очевидцев, на рынке присутствуют сотрудники Росгвардии и «сотни мигрантов». Работники ДПС перегородили дорогу и выставили экипаж на въезде на рынок.