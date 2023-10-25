Анкара, 25 октября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил свой визит в Израиль из-за эскалации в секторе Газа. Об этом 25 октября он сообщил в ходе выступления в парламенте.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«У нас был проект поездки в Израиль, мы его отменили. Они злоупотребили нашей доброй волей», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что отменяются также все планируемые визиты турецких официальных лиц в Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 20 октября в своём обращении обвинил Запад в поощрении безумия, которое угрожает Ближнему Востоку, а Израиль — в геноциде и нежелании исправлять сделанные ошибки. Он отметил, что израильские военные бомбят в секторе Газа школы, больницы, мечети и церкви, и призвал Тель-Авив не расширять атаки на мирное население. К государствам и международным организациям турецкий лидер обратился с призывом поддержать инициативы, которые позволят прекратить боевые действия в Газе.

Ранее Эрдоган объявил трёхдневный траур по погибшим в секторе Газа. По его словам, жители Палестины являются для турецких граждан братьями.