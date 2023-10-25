Москва, 25 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Московский производитель нишевой парфюмерии Vdohni расширяет географию поставок. Компания выходит на казахстанский рынок, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Vdohni

Город активно помогает столичным производителям развивать производства, наращивать продуктовую линейку и расширять рынки сбыта, предоставляя бизнесу финансовую и нефинансовую поддержку.

«За пять лет работы парфюмерная компания увеличила объемы производства, расширила ассортиментную линейку и начала активно поставлять продукцию в другие российские регионы, а также выходить на рынок дружественных стран», — отметил Овчинский. Он подчеркнул, что только за девять месяцев текущего года на предприятии выпустили около шести тысяч флаконов духов, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. «Такому росту производства способствует спрос аудитории, в том числе зарубежной. В октябре 2023 года производитель приступил к реализации парфюмерии на казахстанском рынке», — пояснил Овчинский.

Ранее продукция производителя реализовывалась в столичном регионе. В прошлом году компания начала поставлять товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей «Рив Гош» в Москве и Санкт-Петербурге.

При изготовлении парфюмерии производитель не использует готовые отдушки или аналоги различных веществ и добавок. Работа над ароматами начинается с составления парфюмерной формулы, используются натуральные ингредиенты.

Центр «Моспром», который курирует департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Центр «Моспром» анализирует целевые рынки для производителей и проводит индивидуальную аналитику, помогающую определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. Также в рамках байерской программы специалисты центра «Моспром» бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.