Алеппо, Сирия, 25 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Израильская армия вывела из строя работу международного аэропорта сирийского Алеппо. Об этом сообщает корреспондент телеканала Al Maydeen.

Ammar Safarjalani /Xinhua /Global Look Press

Как передаёт корреспондент телеканала, израильская авиация ударила двумя ракетами по восточной стороне взлётно-посадочных полос международного аэропорта Алеппо. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

До этого аэропорт Алеппо неоднократно подвергался атакам израильской армии. Так, 22 октября ВВС Израиля нанесли семь авиаударов, в результате которых оказались частично повреждены взлетно-посадочные полосы и нарушена работа некоторых объектов.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль неоднократно атаковал и столичный аэропорт Сирийской Республики. В результате последних таких ударов по аэропорту Дамаска погиб один сотрудник воздушной гавани, ещё один работник пострадал.