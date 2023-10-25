Вашингтон, 25 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от штата Огайо республиканец Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом 25 октября он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Он привёл слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который заявил о наличии неопровержимых доказательств того, что США вмешивались, чтобы помешать переговорам России и Украины.

«Это досадно. Я имею в виду, что на самом деле переговоры по мирным условиям должна вести Украина, а не США», — сказал Дэвидсон.

Он добавил, что, по его мнению, Вашингтон не должен использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в конфликты других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Шрёдер заявил, что власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать.

Президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки показал им парафированный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором было учтено количество единиц военной техники и личного состава. Президент подчеркнул, что киевские власти отказались от договорённостей, с которыми ранее соглашались.