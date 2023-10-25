Тегеран, 25 октября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что США являются «несомненным соучастником» преступлений Израиля против палестинцев в секторе Газа. Его слова передаёт ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Визиты глав злодейских государств на оккупированные территории демонстрируют их озабоченность возможностью распада сионистского режима», — заявил Хаменеи.

По словам Великого аятоллы, Америка манипулирует преступлениями, совершаемыми против палестинцев в Газе. Он добавил, что «мусульманским правительствам не следует пассивно взирать на преступников, а победа, конечно, будет за Палестиной».

Ранее в Кремле заявили о значительных рисках вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле в связи с появлением кораблей ВМФ США в регионе.

В начале октября президент России Владимир Путин назвал политику США на Ближнем Востоке «очевидным провалом». Российский лидер уточнил, что США практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию израильско-палестинской проблемы и просто «монополизировали процесс урегулирования».

Ранее Израиль заявил, что инструкции для ХАМАС исходят из Ирана. Так, по словам официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, Иран помогал ХАМАС деньгами, оружием и технологиями, а также обучал его террористов еще до начала войны.