Щёлково, Московская область, 25 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Пожилой автовладелец задержал грабителя, напавшего на школьника в подмосковном Щёлково. Об этом сообщает 25 октября РЕН ТВ.

Кадр из видео

Ребёнок подвергся нападению в дневное время. Злоумышленник догнал мальчика на улице и отобрал у него смартфон. Тот стал кричать и звать на помощь, а грабитель бросился бежать.

Неподалёку пенсионер чинил свой автомобиль «Ока», он пошёл наперерез грабителю и сделал ему подножку. Мужчина упал на землю. Пенсионер удерживал его, не давая сбежать. В результате нападавшего задержала полиция.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле в Омске таксист помог задержать педофила, который приставал к 12-летней девочке, и доставил его в полицию.

В июне в подмосковном Ступино прохожий спас из горящего автомобиля 11-летнюю девочку. Мужчина кирпичом разбил заднее стекло автомобиля и помог ребёнку выбраться из закрытой машины.