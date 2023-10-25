Москва, 25 октября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Украинка, которая встречалась с подозреваемым в доставке отравленного торта выпускникам лётного Армавирского училища, в беседе с ИА Регнум осудила его поступок и призналась, что в шоке от действий мужчины.

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Алина, которая сейчас проживает в Нидерландах, рассказала, что встречалась с подозреваемым Егором Семёновым, когда они ещё жили на Украине. По её словам, у них постоянно были проблемы и конфликты из-за денег, поскольку Семёнов не работал и не пытался найти работу.

«Мы разошлись не очень хорошо, блокировали друг друга везде. Вообще он массовик-затейник. Но эта ситуация вообще кошмар. Это могло закончиться трагедией, люди могли отравиться. Даже не знаю, как это поведение охарактеризовать. Я в шоке», — сообщила Алина.

Как передавало ИА Регнум, злоумышленники прислали выпускникам, собравшимся в военном училище АВВАКУЛ в честь 20-летней годовщины, 20-килограммовый торт и виски, в которых обнаружили яд. Было установлено, что курьер является уроженцем Мелитополя. Он был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Позже задержанный признался правоохранителям, что в торте сильнодействующий яд, бутылки алкоголя тоже отравлены.

Присутствующие на вечере, поняв, что с подарком что-то не так, пробовать его не стали, хотя торт успели разрезать. Было установлено, что торт приготовили в Армавире, кондитеров ищут.

Позднее стало известно, что мужчину, который был задержан после возможной попытки отравления лётчиков в Армавире, арестовали на 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве. В отношении 32-летнего Семёнова был составлен протокол о хулиганстве, чтобы за это время собрать данные и оформить уголовное дело по статье «Покушение на убийство».