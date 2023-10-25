Симферополь, 25 октября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил первый иск правительства полуострова об ущербе к Украине из-за водной блокады на 152,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова первого заместителя председателя государственного совета республики Ефима Фикса.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«[Суд] принял решение требования удовлетворить в полном объеме, взыскать солидарно с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, управления Северо-Крымского канала в пользу казны Республики Крым убытки в размере 152 млрд 622 млн 372 тыс. 67 рублей», — передаёт слова Фикса агентство.

Отмечается, что ранее Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету региона от водной блокады, которая была устроена Украиной в 2014 году. Данное дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что руководство республики «поимённо» назовёт причастных к украинской водной блокаде. Тогда председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что региональные власти обнародуют списки инициаторов и исполнителей «преступной блокады».

Как передавало ИА Регнум, Константинов прежде заявлял, что у крымчан есть все шансы доказать в суде свою правоту. Тогда он отметил, что действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными, киевские власти хотели лишить крымчан воды. Однако реализовать преступные замыслы им не удалась, поскольку полуострову помогла Россия, добавил он.

Ранее сообщалось, что итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более одного триллиона рублей. Подтверждённый документами ущерб бюджета Республики Крым — 152,2 млрд рублей, эта сумма не касается предпринимателей, общественных организаций и так далее.