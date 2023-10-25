Москва, 25 октября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» готовы к патрулированию над Чёрным морем. Об этом 25 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны РФ.

Нина Падалко/РИА Новости Истребитель-перехватчик МиГ-31

«Самолёты МиГ-31 с «Кинжалами» во исполнение политического решения руководства страны готовы к патрулированию в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря, они ждут только приказ», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что полёты МиГ-31 будут выполняться в сопровождении истребителей Су-27.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическими силам начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Чёрным морем самолётами Миг-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Он уточнил, что эти ракетные комплексы имеют скорость девять Махов и способны поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Глава государства подчеркнул, что это не угроза, а информирование о принятом решении, и отметил, что США всё больше втягиваются в украинский конфликт, а также обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, отправив две авиационные группировки в Средиземное море.