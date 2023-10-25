Москва, 25 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. В России 25 октября стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное», в аккаунтах на сайте конкурса его участникам уже доступны первые задания, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

ТАСС/Inside Creative House/La Nacion via ZUMA Press

Среди вариантов первого задания — приготовить блюдо по фирменному семейному рецепту, сочинить песню или подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери. Задания должны выполняться всей семьёй. К некоторым из них будет приложена инструкция — к примеру, перед заданием «Веселые старты» конкурсантам будет предложено посмотреть зарядку в исполнении олимпийской чемпионки Светланы Журовой.

«Основной посыл, который мы вкладывали в задания при их разработке, — объединить семьи нашей страны общими увлекательными и полезными делами, а требование к выполнению у нас всего одно — выполнять конкурсные задачи нужно вместе, всей семьёй», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие подали более 400 тысяч человек из всех регионов страны, представляющие 70 тысяч семейных команд. Заявки принимаются до 4 ноября, участниками могут стать команды в составе не менее четырёх человек, представляющие не менее трёх поколений.

Конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. Главные призы — 30 жилищных сертификатов и 300 семейных путешествий. Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок желание стать участниками конкурса изъявили более ста семей из 64 регионов России. Конкурс пройдёт в несколько этапов и завершится летом 2024 года финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.