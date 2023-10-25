Анкара, 25 октября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Израиль совершит ошибку, если начнёт наземную операцию в секторе Газа, это приведёт к настоящей бойне, заявил 25 октября глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с катарским коллегой.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«Мы ни в коей мере не приемлем агрессию против невинных мирных жителей в Газе, ставшую коллективным наказанием. Израилю необходимо отступить назад и не совершать эту ошибку. Наземная операция превратит эту жестокость в настоящую бойню», — сказал он.

По его словам, необходимо срочно принять меры для прекращения войны и нападений на мирных жителей в Газе. По мнению главы турецкого МИД, нужны срочное перемирие и открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи.

Фидан вновь отметил, что сейчас поворотный момент — кризис приведёт или к масштабной региональной войне, или к миру.

Ранее эксперты в газете The New York Times выразили мнение, что проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточенным боям со времён Второй мировой войны. Также издание предсказало, что операция в анклаве может занять «несколько месяцев, если не годы», привести к «распространению войны на Ливан и Иран», большим потерям среди гражданского населения.

Пресс-служба правительства сектора Газа накануне уточнила, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу столько взрывчатки, сколько сопоставимо с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы.

Вместе с тем глава израильского генштаба Герци Халеви 24 октября заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к наземной операции в секторе Газа, ожидается решение на политическом уровне о форме её проведения и времени её начала.