Москва, 25 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия помнит всех, кто погиб в результате теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, Москва будет и дальше бороться с терроризмом, заявил 25 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Стена с фотографиями погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке

«Мы помним всех, кто погиб, кто не жалел усилий, чтобы спасти тех людей, кого удалось спасти», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Россия неоднократно сталкивалась с террористами, терроризмом в разных его проявлениях, лучше многих других знает, что это такое и как бескомпромиссно с ними надо бороться.

«Что Россия и делает в настоящее время и будет делать всегда», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября 2002 года террористы взяли в заложники более 900 человек — актёров и зрителей мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве. Боевики удерживали заложников на протяжении трех дней.

Утром 26 октября в ходе штурма здания все члены незаконных вооруженных формирований были убиты. По официальным данным, 130 заложников погибли.