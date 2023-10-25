Москва, 25 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Дипломатическая миссия России в Палестине сообщила, что вопрос вывоза российских граждан находится в проработке. Об этом ведомство сообщило «РИА Новости».

ТАСС/xapaimagesxAhmedxTawfeqxapaimagesx

По заявлению дипмиссии, о сроках и маршрутах пока говорить преждевременно. В списках для эвакуации числятся более 700 человек, 400 из которых граждане России.

«В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане», — цитирует заявление дипмиссии агентство «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, жертвами обострившегося конфликта на Ближнем Востоке стали 19 граждан России.

Ранее во время заседания Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Москва подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе. Тогда дипломат подчеркнул, что Россия не видит смысла в американском проекте резолюции и не сможет его поддержать, так как там нет призыва к прекращению огня.