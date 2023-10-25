Москва, 25 октября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каких-либо изменений по делу американца Пола Уилана, который приговорён в России к 16 годам заключения за шпионаж, пока нет.

РИА Новости/Илья Питалев Гражданин США Пол Уилан

«Каких-то изменений по делу Уилана сейчас нет», — заявил журналистам представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Уилан был осуждён в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в сделку по обмену с участием Виктора Бута. Но тот вернулся в Россию в рамках обмена на Бриттни Грайнер. CNN 16 августа сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с Уиланом по телефону.

Телеканал CNN 24 октября со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепартамента сообщил, что власти США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению американца Пола Уилана.

Сам Уилан в телефонном разговоре с CNN выразил уверенность, что переговоры по его освобождению всё ещё идут, однако отметил, что он разочарован их скоростью. Осуждённый надеется, что про него «не забудут» в США.