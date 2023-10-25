Москва, 25 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. По поводу палестино-израильского конфликта Россия сохраняет позицию, обозначенную президентом Владимиром Путиным. Об этом 25 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ezz Al-Zanoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать международную коалицию по борьбе с ХАМАС.

«В данном случае мы видим, что широкая палитра позиций в мире. Нам надо сохранять позицию, которая была обозначена президентом», — сказал Песков.

Он добавил, что не должны страдать мирные люди, Россия осуждает террористические акты и знает, что такое терроризм и как с ним бороться.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 13 октября заявил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава государства также отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой и отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Путин добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении. Кроме того, он сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и назвал такие действия неприемлемыми.