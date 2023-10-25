Москва, 25 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт», который состоится 7–8 декабря, заявил на брифинге 25 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Евгений Биятов Президент России Владимир Путин

«Традиционно ежегодно президент принимает участие в форуме, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году президент примет участие. Точно пока формат не могу вам назвать», — сказал он.

Форум будет проходить в очном формате в Москве в Центре международной торговли, также планируется онлайн-трансляция. Среди участников и гостей форума ожидаются инвесторы из Китая, Индии, Турции, а также стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и др.

Инвестиционный форум проводится с 2009 года. В прошлом году данный форум не состоялся, а в 2021 году прошёл в онлайн-формате.