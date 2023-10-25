Стокгольм, 25 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей оборонной промышленности «проявить ответственность» и воздержаться от увеличения цен на свою продукцию в условиях роста спроса на оружие и боеприпасы из-за конфликта на Украине. Об этом он заявил на форуме оборонной промышленности НАТО в Швеции.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы договорились увеличивать закупки оборудования и боеприпасов, мы обеспечили спрос, теперь мы должны обеспечить наращивание поставок. Вызов тут состоит в том, что, когда мы увеличиваем спрос, мы хотим больше поставок, а не более высокие цены», — заявил он, добавив, что в этой сфере должна быть проявлена коллективная ответственность правительств и промышленности для обеспечения наращивания поставок без увеличения цен.

Столтенберг признал, что оборонная промышленность в странах НАТО гораздо более зарегулирована, чем другие отрасли и это может отразиться на инвестициях в данную сферу.

Как передавало ИА Регнум, Столтенберг также заявил, что НАТО нуждается в огромных оружейных запасах или огромных возможностях производства, чтобы оружия хватало для «обеспечения мира и свободы». Он подчеркнул, что для обеспечения мира и свободы Североатлантическому блоку нужна мощная военная промышленность.

Президент России Владимир Путин отмечал, что запасы советского оружия в Европе закончились, а имеющиеся производственные мощности не позволяют быстро компенсировать расход. При этом хвалёная техника НАТО прекрасно горит в зоне СВО, уточнил российский лидер.

Путин также отмечал, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада. Этим странам достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения, если они действительно хотят мира.