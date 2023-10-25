Сочи, Краснодарский край, 25 октября, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Первый день работы XXII специализированного форума «Спектр», посвящённого регулированию в сфере инфокоммуникационных технологий, завершился 24 октября в Сочи. Мероприятие прошло при поддержке Роскомнадзора, в нём также приняли участие представители Минцифры, операторов связи и крупнейших организаций отрасли.

Пресс-служба Роскомнадзора

В первый день с докладами выступили топ-менеджеры телекоммуникационных компаний и представители профильных органов власти. Спикеры рассмотрели актуальные вопросы поддержки телеком-отрасли, участники дискуссионных панелей обсудили особенности разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в сфере связи.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил на открытии форума, что суверенитет и развитие российского информационного пространства невозможно обеспечить без собственных программно-аппаратных решений, технологий и подходов.

«Сегодня государству и бизнесу нужно держать в фокусе внимания обеспечение отрасли связи надёжными доверенными решениями. Необходимо пресекать распространение недостоверной информации и деструктивного контента», — подчеркнул Кириенко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко указал на жизненную необходимость восстановления телекоммуникационной и информационной инфраструктуры в новых регионах. Он отметил, что на социальных объектах подключено свыше 2800 услуг фиксированной связи, на ключевых узлах установлены технические средства противодействия угрозам. На новых территориях вещают российские телеканалы, жители могут получить до 40 госуслуг через МФЦ.

«Мы смогли нивелировать ущерб, который нам стремились нанести. Но чтобы создать суверенную, технологически независимую инфраструктуру связи, предстоит большая и кропотливая работа», — добавил Чернышенко.

Начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что в этом году в законодательство внесён ряд существенных изменений, направленных на повышение уровня информационного суверенитета.

Для устойчивого развития сетей связи и всей отрасли в целом вместе с телеком-рынком разработана стратегия развития до 2030 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«По итогам 2022 года доля российских решений на рынке информационной безопасности превышает 90%. Более половины закупок приходится на российский софт в операционных системах и офисных приложениях», — сказал министр.

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов рассказал о запуске системы «Антифрод», которая противодействует подмене номера в телефонных сетях. Система обеспечивает блокировку вызовов с подменой номера для более чем 200 операторов связи, отметил он.

В ноябре этого года Роскомнадзор начнёт вводить в эксплуатацию инструменты национальной системы защиты от DDоS-атак, информационной системы выявления уязвимостей в интернете, так называемый «Сканер безопасности», добавил замруководителя ведомства Олег Терляков.

Модератор форума, руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран заявила, что представители отрасли телекоммуникаций находятся на передовой гибридной войны за информационную безопасность. В настоящее время идёт полномасштабное переформатирование информационного пространства.