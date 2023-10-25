Москва, 25 октября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В словах конгрессмена Уоррена Дэвидсона о «досадном» вмешательстве США в переговоры по Украине читается предвыборная риторика, поскольку ему как представителю Республиканской партии свойственна критика демократов. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Zuma/TASS Конгрессмен Уоррен Дэвидсон

Ранее член палаты представителей США республиканец Уоррен Дэвидсон назвал «досадным» вмешательство Белого дома в переговоры России и Украины в 2022 году. Он рассказал, что бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер поделился сведениями об участии Соединённых Штатов Америки в принятии Украиной решений в переговорном процессе с Россией. Дэвидсон отметил, что переговоры об условиях заключения мира должна вести Украина, а не США.

По мнению политолога Войко, сложно назвать искренними сожаления американского политика Дэвидсона, хоть он и находится в лагере республиканцев, критикующих безусловную активную помощь Киеву.

«Дэвидсон озвучивает ту риторику, которая свойственна республиканцам — критиковать демократическую администрацию за её излишнюю вовлечённость в текущий конфликт, за излишнюю однобокость. И это тот нарратив, с которым сейчас на президентские выборы идут республиканцы. Поэтому риторику республиканцев стоит рассматривать прежде всего в контексте внутриполитической борьбы. Но нельзя сказать, что это их принципиальная позиция», — поделилась Войко.

Она напомнила, что вооружение Украины, её милитаризация шли ещё во времена президентства Дональда Трампа, также кандидата в президенты США в 2024 году. И хотя он и его соратники в своих предвыборных заявлениях часто выступают за снижение помощи Украине и критикуют действующую демократическую власть, но участие Трампа и республиканцев в снабжении Украины оружием не стоит принижать.

«Кто-то из республиканцев наверняка поддержит сейчас эти слова Дэвидсона, но вряд ли это будет иметь глубокие последствия, это скатится на уровень медийного, отчасти где-то экспертного обсуждения, но не более», — отметила политолог.

Кроме того, по её мнению, факт вмешательства Вашингтона в переговорный процесс между Россией и Украиной уже давно ни для кого не секрет. И даже бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер об этом заявляет с полной уверенностью, хотя, как заметила Войко, с начала специальной военной операции этот немецкий политик подвергся сильной критике у себя на родине и даже осуждению. По словам политолога, дело в том, что Герхарда Шрёдера до недавнего времени можно было считать одинаково влиятельным политиком и в Германии, хотя он давно покинул пост, и в России. За дружбу и плотное сотрудничество с Москвой экс-канцлера и подвергли критике.

«В заслугу Шрёдеру ставили в Германии заметный экономический рост, и его политику позже продолжила Ангела Меркель. Но с началом СВО репутация Шрёдера в Германии пошатнулась. Но на начальном этапе нет сомнений, что к нему обращались с просьбами о посредничестве. Поэтому он и знает о вмешательствах США», — рассказала Войко.

По её мнению, Шрёдер показывает, что Украина не субъективна в вопросе принятия решений, как таковой не была ещё с 2014 года. А после прихода к власти на Украине в 2019 году Владимира Зеленского этой свободы и субъектности республики стало ещё меньше.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины во время переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года были готовы согласиться на уступки, отказаться от вхождения в НАТО и обсудить ситуацию с Крымом, но США запретили это сделать. Об этом рассказал 21 октября в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им проект мирного договора с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения. Президент отметил, что украинские власти отказались от договорённостей, с которыми ранее соглашались.