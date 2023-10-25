Москва, 25 октября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе управления СК по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной из школ Тольятти, сообщили 25 октября в пресс-службе СКР.

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«Глава ведомства Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУСК по Самарской области Галиханову Марату Файзурахмановичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео с конфликтом двух девочек, вокруг них собрались подростки, которые их не останавливали.

Видео сопровождалось комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района Тольятти.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Махачкале произошла массовая драка учащихся школ. Правоохранители выяснили, что подростки стали выяснять отношения из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе конфликта 15-летний житель Шамильского района начал стрелять в воздух из пистолета, принадлежащего приятелю.

В Пермском крае установлены несовершеннолетние участницы потасовки после публикации видеозаписи драки девочек-подростков в Александровске. В краевом управлении также сообщили, что участницы потасовки будут поставлены на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.