Мадрид, 25 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Украинский блогер Анатолий Шарий и его супруга заявляли в полицию о поступавших им угрозах незадолго до того, как их дом в Таррагоне забросали бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает испанское издание Pais, ссылаясь на полицейские документы.

Кадр из видео

Отмечается, что 19 октября супруги обратилась в каталонскую полицию в связи с эпизодами преследования пары около их дома в Таррагоне, а также из-за угроз, поступавших по телефону, электронной почте, через мессенджеры.

Уточняется, что супруги рассказали о группе людей с плакатами рядом с их домом, которые кричали в их адрес угрозы.

По информации издания, в настоящее время полиция Каталонии расследует это дело.

Как передавало ИА Регнум, дом украинского блогера Анатолия Шария в испанской провинции Таррагона забросали «коктейлями Молотова». По информации издания, дом блогера и его семьи в Рода-де-Бера (Таррагона) подвергся нападению с применением зажигательных устройств.

Ранее Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил деятельность «Партии Шария», а её активы и имущество обратил в пользу украинского государства. В качестве истца выступило министерство юстиции Украины при участии третьей стороны — Службы безопасности Украины. Представителей ответчика на судебном заседании не было.