Москва, 25 октября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. В городе Малгобеке (Ингушетия) семилетнего ребёнка госпитализировали с серьёзными травмами лица после того, как в костре, возле которого он играл, сдетонировала батарея от телефона. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Как рассказал собеседник агентства, у мальчика диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, вдавленный перелом лобной кости и ожог обоих глаз. По предварительным данным, травмы ребёнок получил, когда играл на заднем дворе возле костра. В огне оказалась батарея от телефона, которая взорвалась. Осколки попали прямо в лицо мальчику.

Полиция начала проверку.

В июне прошлого года сообщалось, что в Екатеринбурге вэйп взорвался во рту у подростка. Юноша получил травмы лица: ему выбило зубы.