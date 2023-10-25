Москва, 25 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Старшего бортпроводника «Аэрофлота» задержали по прилёте в аэропорт Шереметьево. У сотрудника авиакомпании были явные признаки наркотического опьянения. Задержанный является сыном футболиста и основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель». Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Андрей Бабуров Футболист Дмитрий Федосеев и его сын задержанный Денис Федосеев

В ночь с 23 на 24 октября в аэропорту Шереметьево проходил рейд, так называемая операция «Курьер». В рамках этой операции оперативники прямо в здании аэропорта выявляют граждан, которые могли привезти с собой наркотические вещества. Внимание полицейских привлёк член экипажа «Аэрофлота», который вёл себя странно в зале прилёта, в специальной зоне для сотрудников авиакомпаний.

«Полиция задержала 35-летнего Дениса Федосеева, у которого были признаки наркотического опьянения. На мужчину составили протокол. Сейчас полиция выясняет, на каком этапе мужчина мог принять запрещенные вещества. Было это уже на борту или ещё до вылета. Если подтвердится, что мужчина до вылета имел признаки наркотического опьянения, то будут устанавливаться обстоятельства, каким образом мужчина вообще попал в список экипажа», — сообщил собеседник.

Задержанный Денис Федосеев оказался сыном известного футбольного акционера и бывшего футболиста Дмитрия Федосеева. Дмитрий Федосеев является основателем МФК «Норильский никель». В разные годы он успел поиграть за свою команду и потренировать её. С 2004 по 2009 год был главным технологом олимпийского комплекса «Лужники».