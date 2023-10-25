Москва, 25 октября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов оцепили крупнейший оптовый рынок, расположенный в поселке Кременкуль Челябинской области. Об этом сообщает агентство URA.RU.

Максим Богодвид/РИА Новости

По словам очевидцев, на рынке присутствуют сотрудники Росгвардии и «сотни мигрантов». Работники ДПС перегородили дорогу и выставили экипаж на въезде на рынок.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российским властям внимательно следить за ситуацией с мигрантами в стране. Совершаемые мигрантами правонарушения, как правило, вызывают широкий общественный резонанс, отметил Мишустин. По словам премьера, важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа, а также эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Самаре задержали мигрантов, оскорбивших губернатора. Перед этим мигранты выложили в интернет запись с оскорблениями в адрес главы Самарской области Дмитрия Азарова.