Геническ, Херсонская область, 25 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевским властям городе Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришёл в запустение. Об этом 25 октября заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Образно выражаясь, там ситуация постапокалипсиса. Территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором», — приводит его слова «РИА Новости».

Сальдо отметил, что в городе осталось не более 40 тысяч жителей, дома ветшают, большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей отправили работать в призывные комиссии, поскольку киевский режим не хочет лечить людей, а может только вылавливать и посылать на смерть.

По его словам, большинство людей в городе живут в страхе перед боевиками и репрессивными органами киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Сальдо сообщил, что власти Украины в подконтрольном им Херсоне закрыли две из трёх больниц, отправив врачей в медкомиссии военкоматов. Он отметил, что киевский режим стремится не только действовать против России, но также утилизировать украинцев, вероятно, чтобы освободить земли для других. Губернатор заявил, что этим планам не суждено сбыться, так как Россия вернёт свои исконные земли, и они не будут принадлежать больше никому другому.