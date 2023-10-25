Москва, 25 октября, 2023, 11:24 — ИА Регнум. На предстоящем саммите Евросоюза, который пройдёт 26–27 октября, обсудят конфликт на Ближнем Востоке, «не отвлекаясь от Украины». Об этом заявил председатель ЕС Шарль Мишель на встрече с президентом Мавритании.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Председатель ЕС рассказал, что на саммите обсудят активизацию военной помощи Украине и работу по использованию для этого замороженных российских активов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европейский союз намерен продолжить финансовую поддержку Киева. По его словам, помощь будет увязана с важными шагами Киева в деле реформ.

Как передавало ИА Регнум, Украине могут выдвинуть дополнительные условия для вступления в ЕС. В ежегодном докладе Еврокомиссии в Брюсселе будет дана оценка усилий Украины на пути к членству в Евросоюз. Отчёт представит ЕС 8 ноября. При этом не исключено, что Украина может получить новые условия для вхождения в организацию.

Как писало американское издание Politico, Сенат США может отклонить запрос президента США Джо Байдена на предоставление финансовой помощи Украине и Израилю в размере 106 млрд долларов.