Вашингтон, 25 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Между главой Совета ЕС Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен разгорелась ссора из-за личных высказываний последней по внешнеполитическим вопросам, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

JUNG YEON-JE/EPA/ТАСС Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель

Претензии к фон дер Ляйен касаются её заявлений о полной поддержке Израиля в конфликте с ХАМАС. Страны ЕС согласовали позицию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, но глава ЕК не отразила её должным образом, считают источники.

Так, собеседники агентства оценили это как «постыдный раскол в верхах», который негативно отражается на эффективности работы, внося разлад, тогда как Евросоюз нуждается в чёткой и согласованной позиции по вопросам Украины, Израиля и Китая.

Дипломатические источники отметили, что позицию ЕС во внешней политике определяет не ЕК, а страны — члены союза. Однако они признали, что Урсула фон дер Ляйен «благодаря своей напористости добилась больше предшественников и стала фактически символом Евросоюза».

Как сообщало ИА Регнум ранее, лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении по вопросу обострения конфликта в Израиле 15 октября осудили действия палестинского радикального движения ХАМАС и одновременно призвали Израиль соблюдать права гражданских лиц. Вместе с тем они призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).

В ходе своего визита в Израиль глава Еврокомиссии заявила, что виновным в обострении конфликта является ХАМАС. В своих заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке фон дер Ляйен использует только «воинственный неоконсервативный лай», заметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта и способствовать установлению мира в регионе.