Москва, 30 октября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ) отлично зарекомендовал себя в отечественной медицине. Уже 70 регионов используют умные технологии в здравоохранении.

rvc.ru Искусственный интеллект в медицине

«Наша основная задача — отработать все организационные и технические моменты по внедрению решений с искусственным интеллектом в реальную клиническую практику. Мы уверены, что уже к концу года это начнёт в масштабах всей нашей страны приносить пользу как медицинским работникам, так и пациентам», — отметил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачёв.

Разрабатывать и внедрять передовые решения также помогает федеральный проект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». В ходе его реализации с 2021 года Фондом содействия инновациям запущена линейка эффективных инструментов.

«Гранты размером от 4 до 50 млн выдаём как физическим, так и юридическим лицам. Такой комплексный подход позволяет не терять взаимодействие с перспективными командами и стимулирует приток новых идей и решений», — рассказал ИА Регнум генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.

По его словам, о востребованности мер поддержки свидетельствует статистика поступающих заявок: по линии федпроекта «Искусственный интеллект» Фондом уже поддержано более 800 проектов, каждый десятый из которых связан с медициной.

«В первую очередь это системы поддержки принятия врачебных решений, а также проекты по интерпретации данных обследования цифровой рентгенографии и КТ-исследований. Предложенные инноваторами решения направлены на предупреждение развития конкретных заболеваний или патологических состояний, что, в свою очередь, ведёт к снижению заболеваемости населения и повышению трудоспособности», — подчеркнул Сергей Поляков.

iStock Искусственный интеллект в медицине

Так, в 2021 году поддержку Фонда получил новый инструмент диагностики диабетической ретинопатии (повреждения сетчатки глаза на фоне сахарного диабета) московской компании «Диджитал Вижн Солюшнс». Как сообщил ИА Регнум гендиректор компании Дмитрий Каталевский, речь идёт о разработке программного модуля Retina. AI для анализа фундус-фотографий и снимков ОКТ (оптической когерентной томографии) сетчатки с применением методов ИИ. Уже на этапе клинических испытаний врачебное сообщество проявило к данной системе большой интерес. Онлайн-доступ для тестирования программного обеспечения получили более 500 врачей.

«Готово и облачное решение, и приложение для настольного компьютера. В настоящий момент мы заканчиваем клинические испытания», — подчеркнул Каталевский.

По его словам, искусственному интеллекту в данном проекте отводится вспомогательная функция: система подсвечивает вероятные изменения, на основе которых диагноз ставит врач.

«Наша система является инструментом, который может быть полезен для врача-офтальмолога, по диагностированию широкого класса заболеваний сетчатки. На основе созданного ПО возможно проводить массовый скрининг населения посредством быстрой, качественной и недорогой диагностики. Система может с успехом применяться в телемедицине — например, в отдаленных регионах страны. Для этого достаточно сделать снимок сетчатки глаза, загрузить его в систему, а результат прислать доктору в любой точке страны для постановки полноценного диагноза и подбора лечения», — подчеркнул Каталевский.

Он отметил, что компанией создан инструмент, который позволяет доктору и сэкономить время для диагностики, и получить второе мнение, если речь идет о сложном или спорном случае. Также система помогает в обучении молодых врачей.

Систему поддержки принятия врачебных решений для диагностики рака нижних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на базе алгоритмов искусственного интеллекта Polyptron при поддержке Фонда содействия инновациям разработали специалисты компании «ЭВА Лаб» из Челябинской области. Как сообщил ИА Регнум директор по продукту Евгений Алханов, система с помощью ИИ помогает врачам в режиме реального времени выявлять ранние признаки рака кишечника.

ИИ распознает аномалии прямо во время эндоскопического исследования и информирует об этом врача. При этом исключается человеческий фактор, когда при анализе снимков специалист в среднем может ошибиться в 26–50% случаев.

«Применение системы позволяет до 98% снизить риск развития рака за счет повышения точности постановки диагноза», — подчеркнул Алханов.

Сейчас пилотный проект реализуется в больницах Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Только в челябинском областном онкоцентре проведено уже около 2,5 тыс. исследований.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Цифровая экономика», реализуемый по решению президента Владимира Путина, призван содействовать ускоренному внедрению цифровых технологий в различных сферах жизни. Это повысит качество жизни людей, создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке и укрепит национальную безопасность.