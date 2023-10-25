Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Инструкции для движения ХАМАС исходят исключительно из Ирана, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Иран помогал ХАМАС деньгами, оружием и технологиями, а также обучал его террористов еще до начала войны», — цитирует его армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Он добавил, что сейчас ХАМАС получает иранские разведданные, их «подстрекают противостоять израильским военным».

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац сравнил членов движения ХАМАС с нацистами, предложив их судить как нацистов военно-полевым судом.

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу количество взрывчатки, сопоставимое с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа. Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа приведёт к самым ожесточённым боям со времён Второй мировой войны, считают эксперты.