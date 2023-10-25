Красноярск, 25 октября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Двоих организаторов международного канала поставки синтетических наркотиков в сибирские регионы задержали в Красноярском крае. У них изъяли более 10 кг запрещённых веществ, сообщает 25 октября пресс-служба краевого управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Граждане Таджикистана, по данным ведомства, организовали поставку наркотиков из своей страны на территорию Сибирского федерального округа. Наркотики распространялись через интернет-магазин, они поступали транзитом через Москву и Санкт-Петербург. Иностранцы были курьерами-перевозчиками.

«При подготовке к сбыту 5 кг метадона обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ещё 175 г метадона и более 5 кг героина были обнаружены в тайнике в городе Сосновоборске.

Задержанных поместили под арест. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, за период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года ФСБ перехватила 370 кг наркотиков, которые были произведены на Украине и должны были попасть в Россию через Польшу и Прибалтику. Наркотики везли в тайниках автомобилей в Киев, там их забирали наркокурьеры.

В мае глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что на Украине синтетические наркотики производят в промышленных масштабах. Свыше 530 кг наркотиков были изъяты в минувшем году на западной границе России.