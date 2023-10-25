Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Израильские военные убили в секторе Газа командира одного из батальонов ХАМАС Тайясира Мубашира. Об этом 25 октября сообщил журналистам представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

«Солдаты, основываясь на разведданных Службы общей безопасности Израиля, убили командира Северного батальона террористической организации ХАМАС в районе Хан-Юниса Тайясира Мубашира», — сказал Хагари.

Он добавил, что в прошлом Мубашир командовал военно-морскими силами ХАМАС и занимал ряд позиций в цепочке производства оружия.

По информации ЦАХАЛ, Мубашир был родственником некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, включая военного командира Мохаммеда Ад-Дейфа. В движении он курировал атаки против Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Хагари заявил, что во время ночных ударов по сектору Газа ликвидировали десятки палестинских боевиков, включая замглавы ракетных войск ХАМАС.

ЦАХАЛ 24 октября сообщил, что за сутки были поражены свыше 400 объектов и ликвидированы многие члены ХАМАС. При этом истребители израильской армии нанесли удары по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам палестинского движения. В результате удара были убиты заместители командиров батальонов Шати, Нусейрат и Фуркан.

Востоковед Артём Кирпичёнок считает, что наземная операция израильской армии в секторе Газа, равно как и отказ от неё,чревата большими проблемами для Тель-Авива, который лавирует и не может принять окончательного решения.