Москва, 25 октября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России двум командирам отделений морской пехоты. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Минобороны России.

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По поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России командиру отдельной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота полковнику Михаилу Гудкову и командиру отдельной 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота полковнику Олегу Власову.

Отмечается, что командиры были удостоены наград за мужество, героизм и умелое командование подчинёнными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника.

Уточняется, что в ходе работы в зоне специальной военной операции Шойгу пообщался с военнослужащими подразделений группировки «Восток», которые были удостоены государственных наград.

Министр обороны поздравил всех награждённых.

Он отметил, что сегодняшняя обстановка говорит о том, что у противника остаётся всё меньше и меньше возможностей.

«И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды. Я вас поздравляю! Здоровья и живыми домой! Это главное пожелание», — заявил Шойгу.

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Как передавало ИА Регнум, Шойгу также отметил, что за минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен, бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» трём военнослужащим. Наград и звания Героя России их удостоили за проявление мужества и героизма при выполнении задач спецоперации. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Минобороны.

Указом президента звания Героя России удостоили командира мотострелковой бригады полковника Сергея Наймушина, командира огнемётной роты РХБЗ старшего лейтенанта Владислава Журавлёва и командира мотострелкового взвода младшего лейтенанта Алексея Кривулю.