Москва, 25 октября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В Саратове удалось спасти девушку, упавшую в Волгу с автодорожного моста. Об этом сообщает областная служба спасения.

Валерий Мельников/РИА Новости

В службу спасения поступило сообщение о том, что в Волжском районе города с моста Саратов — Энгельс упала девушка. Добраться до берега самостоятельно ей не удалось, поэтому потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия прибыли специалисты службы, они извлекли из реки девушку 2004 года рождения. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, её госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее в октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге из реки Глухарки выловили труп 30-летнего мужчины.