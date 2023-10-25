МИД не фиксировал дополнительных идей от США по обмену заключёнными
Рябков: МИД не фиксировал новых идей от США по обмену заключёнными
Москва, 25 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России не фиксировало по своим каналам никаких дополнительных идей от Соединённых Штатов по обмену заключёнными. Об этом 25 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что вопросы обмена заключёнными, а точнее, вопросы освобождения граждан РФ, которые в подавляющем большинстве случаев получили огромные сроки по неправосудным вердиктам, обсуждаются по линии спецслужб.
«МИД не фиксировал по своим каналам в последнее время никаких дополнительных идей или предложений от американской стороны на этот счет», — сказал дипломат журналистам.
Если такие предложения поступят, они будут препровождены тем, кто занимается по распределению обязанностей данным вопросом, и эти предложения будут рассматриваться.
Как сообщало ИА Регнум, накануне представитель Госдепа заявил телеканалу CNN, что США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению американца Пола Уилана, приговорённого к 16 годам лишения свободы за шпионаж.
Телеканал также сообщил, что Уилан недоволен тем, что переговоры идут медленно, но выразил надежду, что про него не забудут в США «на фоне остальных геополитических событий».
Пола Уилана задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в обмен на Виктора Бута. Но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.