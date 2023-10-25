Москва, 25 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России не фиксировало по своим каналам никаких дополнительных идей от Соединённых Штатов по обмену заключёнными. Об этом 25 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

РИА Новости/ Илья Наймушин

Дипломат отметил, что вопросы обмена заключёнными, а точнее, вопросы освобождения граждан РФ, которые в подавляющем большинстве случаев получили огромные сроки по неправосудным вердиктам, обсуждаются по линии спецслужб.

«МИД не фиксировал по своим каналам в последнее время никаких дополнительных идей или предложений от американской стороны на этот счет», — сказал дипломат журналистам.

Если такие предложения поступят, они будут препровождены тем, кто занимается по распределению обязанностей данным вопросом, и эти предложения будут рассматриваться.

Как сообщало ИА Регнум, накануне представитель Госдепа заявил телеканалу CNN, что США сделали России «серьёзное предложение» по освобождению американца Пола Уилана, приговорённого к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Телеканал также сообщил, что Уилан недоволен тем, что переговоры идут медленно, но выразил надежду, что про него не забудут в США «на фоне остальных геополитических событий».

Пола Уилана задержали в конце 2018 года. США пытались включить его в обмен на Виктора Бута. Но Бут вернулся в Россию в рамках обмена на осуждённую в России за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер.