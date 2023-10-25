Москва, 25 октября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Россия намерена воспользоваться снятием ограничений Советом Безопасности ООН на ракетную программу Ирана, чтобы развивать сотрудничество. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Мы будем развивать на взаимовыгодной основе наше сотрудничество так, как мы это делали раньше, в полном соответствии с международными обязательствами и существующими в этой области режимами», — сообщил он.

Дипломат добавил, что в настоящее время после истечения некоторых ограничительных положений резолюции 2231 подобных ограничительных режимов стало меньше.

«Естественно, мы будем этим пользоваться, и это не должно вызывать ни у кого никакие вопросы», — уточнил он, отметив, что Россия здесь действует строго в правовом поле.

Рябков уточнил, что Россия предвидит всякие политизированные попытки помешать и воспрепятствовать этому, в том числе через нелегитимные односторонние санкционные режимы. Руководство РФ будет искать способы как обезопасить Россию от подобных негативных вредоносных воздействий, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о том, что американские власти используют мнимую угрозу, ими же и раздуваемую, для введения очередных антииранских санкций. По словам Захаровой, официальный Вашингтон пытается всеми возможными силами снять с себя ответственность за обязательства в рамках резолюции СБ ООН 2231. Вместо того чтобы последовательно выполнять требования резолюции и отменять ограничения в отношении Ирана, США продолжают тиражировать все новые и новые санкции под предлогом мнимой иранской ракетно-ядерной угрозы, которую они сами старательно раздувают и пытаются запугивать ею остальной мир, заявила дипломат.

Она добавила, что обязательства по отмене санкций против Ирана США «попросту проигнорировали».