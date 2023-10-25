Челябинск, 25 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался в столб в Ленинском районе Челябинска. Пострадали 12 человек, сообщает 25 октября издание «74.ru».

Пресс-служба ГИБДД Челябинска

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 07:30 по местному времени на съезде с моста, в районе дома 121 по улице Дзержинского. Автобус «ЛиАЗ» маршрута № 483, которым управлял 60-летний водитель, сначала столкнулся с «Пежо», за рулём которого был 37-летний мужчина, а потом въехал в столб.

На место прибыли шесть машин скорой помощи.

«11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался», — сообщили изданию в областном минздраве.

В Челябинске 25 октября прошла метель и выпал мокрый снег. Непогода привела к нескольким серьёзным ДТП и перебоям в работе аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 октября в Челябинской области три человека сгорели заживо в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком. Авария произошла на 44-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск.