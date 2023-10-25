Москва, 25 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба обеспечивает экономическую безопасность и защиту национальных интересов России. Об этом 25 октября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, поздравляя сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником.

РИА Новости/Максим Боговид

«Вы те, кто обеспечивает экономическую безопасность и защиту национальных интересов нашей страны, контролирует соблюдение таможенного законодательства, ведёт борьбу с незаконным оборотом товаров. Компетентность, самоотверженность и преданность призванию позволяют вам достойно выполнять свой долг перед Отечеством», — цитирует пресс-служба правительства России слова Мишустина.

Премьер-министр добавил, что таможенная служба России прошла большой путь становления и продолжает динамично развиваться. В условиях санкций и серьёзной переориентации транспортных и логистических коридоров служба эффективно справляется с важнейшими государственными задачами, вносит вклад в формирование федерального бюджета, укрепление международных торговых отношений, отметил он.

Мишустин поблагодарил работников ФТС за добросовестную службу и ответственное отношение к делу. Он также высказал слова признательности ветеранам службы за сохранение традиций, за их знания и опыт, которые они передают молодому поколению.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поздравил работников таможенной службы с Днём таможенника Российской Федерации. В тексте поздравления отмечается, что за минувшие годы Федеральная таможенная служба (ФТС) существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. В настоящее время ФТС России является современным, эффективным ведомством, которое твёрдо стоит на защите национальных интересов государства, уточнил глава государства. Он подчеркнул, что лучших представителей таможенных органов неизменно отличают высокие профессиональные качества, личная порядочность, верность долгу. Российский лидер пожелал работникам таможенной службы успехов.