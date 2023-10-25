Тюмень, 25 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Водитель грузовика погиб в Тюменской области из-за того, что на машину при движении на трассе со встречного тягача упало бревно, сообщили 25 октября в пресс-службе ГИБДД по региону.

ГИБДД по Тюменской области

Отмечается, что инцидент произошёл около 1:30 (23:30 мск 24 октября) на автодороге Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе.

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Отмечается, что при движении с прицепа большегруза Freightliner упало бревно на встречный грузовик Iveco. «От удара Iveco съехал в кювет, 44-летний водитель, житель Челябинской области, погиб», — сообщили в пресс-службе.

Водитель большегруза не заметил этого, ему сообщил очевидец, который остановил грузовик примерно через 500 метров. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, три человека сгорели заживо в легковом автомобиле в результате столкновения с грузовиком на трассе в Красноармейском районе Челябинской области.

Смертельная авария произошла на 44-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск, где в ночь на 22 октября столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу легковушка «Волга» и грузовик «Газель».