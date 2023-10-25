Москва, 25 октября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Вокруг станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Воронцовская» Московского метрополитена завершилось благоустройство. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства российской столицы сделали подходы и подъезды к станции более удобными.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Благоустройство вокруг станции «Воронцовская» в Москве завершилось

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, — отметил Петр Бирюков, — организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки». Заместитель мэра Москвы пояснил, что работы велись в границах улицы Академика Челомея, Научного проезда и участка Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина.

В ходе благоустройства сотрудники Комплекса городского хозяйства столицы заменили покрытия существующих тротуаров и обустроили новые. «Общая площадь пешеходной зоны составляет теперь свыше 25,3 тыс. квадратных метров», — подчеркнул Петр Бирюков. Также выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, куда убрали воздушные линии.

Вокруг «Воронцовской» установлено более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками. На нерегулируемых пешеходных переходах появились почти 30 опор контрастного освещения. Кроме того, как рассказал Бирюков, рабочие «обновили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами». В районе станции обустроено почти 26,7 тыс. квадратных метров газона.