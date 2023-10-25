Москва, 25 октября, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников таможенной службы с Днём таможенника Российской Федерации. Соответствующая телеграмма 25 октября опубликована на сайте Кремля.

Юрий Смитюк/ТАСС

В тексте поздравления отмечается, что за минувшие годы Федеральная таможенная служба (ФТС) существенно укрепила свой потенциал, повысила результативность работы. В настоящее время ФТС России является современным, эффективным ведомством, которое твёрдо стоит на защите национальных интересов государства, уточнил глава государства.

Он подчеркнул, что лучших представителей таможенных органов неизменно отличают высокие профессиональные качества, личная порядочность, верность долгу.

«Во многом благодаря слаженной работе таможенников по всей стране обеспечивается оперативное оформление товаров для нужд Министерства обороны и ОПК, активно развиваются новые направления товаропотоков по стратегически значимым логистическим коридорам «Север — Юг» и «Запад — Восток», — отметил российский лидер, добавив, что решаются и другие масштабные, востребованные временем задачи.

Путин выразил уверенность в том, что таможенники и впредь будут добросовестно трудиться, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности на благо России и её граждан.

Российский лидер пожелал работникам таможенной службы успехов.

Как передавало ИА Регнум, в мае врио главы службы Руслан Давыдов заявил, что Федеральная таможенная служба с начала 2023 года перечислила в бюджет России 2,23 трлн рублей.

В московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у 53-летнего россиянина, проходившего по «зелёному» коридору, незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 млн рублей. Мужчина прибыл из Стамбула. При досмотре его чемодана была найдена фирменная упаковка для элитных наручных часов швейцарской марки Audemars Piguet и документы на них.