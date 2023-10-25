Берлин, 25 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Поиски четырёх моряков, пропавших в Северном море после столкновения сухогрузов «Верити» (Verity) и «Полесье» (Polesie), прекращены в ночь на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям на море Германии (Havariekommando).

Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press Буксировка сухогруза «Полесье»

Пропавших членов экипажа затонувшего судна «Верити» искали к юго-западу от острова Гельголанд. Этот морской район полностью обследовали с кораблей и вертолётов.

«После того как это не дало результатов, сотрудники экстренных служб прекратили поиски», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 октября грузовые суда «Верити» и «Полесье» столкнулись в Немецкой бухте Северного моря примерно в 12 морских милях к юго-западу от острова Гельголанд и в 17 морских милях к северо-востоку от острова Лангеог. Судно «Верити», которое шло под британским флагом из немецкого Бремена в британский Иммингем с экипажем из семи человек, после столкновения затонуло. Одного члена экипажа спасли из воды, четверо моряков пропали без вести. Судно «Полесье» с экипажем из 22 человек направлялось из немецкого Гамбурга в испанскую Ла-Корунью под флагом Багамских островов.