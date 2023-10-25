Москва, 25 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Московская компания, которая производит средства для лечения ран и кожных заболеваний, разработала аэрозольную пену на основе хитозана. Средство ускоряет регенеративный процесс после ожогов кожи, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский производитель создал средство для заживления ожогов

«Московская компания «Эверс груп Рус» произвела косметическое средство для заживления кожи после ожогов, аналогов которому нет в нашей стране», — сообщил Овчинский. Он добавил, что аэрозольная пена создана на основе хитозана — природного полимера из хитиновых оболочек ракообразных. Такое вещество обладает низкой токсичностью, биологически совместимо с человеческими тканями, значительно ускоряет процесс восстановления ожоговых ран и блокирует воспалительные процессы. «В сентябре текущего года компания произвела пилотную тысячу изделий — все подтверждающие безопасность документы получены, пена прошла ряд тестирований и испытаний», — отметил Овчинский.

Средство эффективно для оказания первой помощи как при термических, так и при солнечных ожогах. Принцип действия средства основан на образовании защитной пленки из хитозана и деспантенола, которая создает оптимальные условия для заживления раны и снятия воспаления. Состав косметического средства с уходовым эффектом не содержит отдушек и выпускается в удобной форме.

«Планируется, что в будущем аэрозольная пена будет поставляться в клиники и аптечные сети страны», — отметила генеральный директор группы компаний Алиса Бородина. Она выразила убеждённость, что разработка станет достойной альтернативой дорогостоящим импортным средствам.

Всего в столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.