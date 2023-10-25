Париж, 25 октября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Власти Франции должны прекратить ежемесячное финансирование Украины, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

«Новый пресс-релиз Еврокомиссии гласит: «Комиссия передает Украине дополнительные 1,5 млрд евро»! Это ежемесячный платеж режиму Зеленского! Это означает, что Франция отдаст очередные 300 млн евро», — возмутился политик.

Он добавил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке об Украине говорят всё меньше и меньше, но при этом деньги не перестают туда поступать.

«Остановитесь!» — заключил Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти ЕС приняли решение направлять в Киев по 1,5 млрд евро в месяц на покрытие текущих бюджетных расходов. Общий объём этой помощи в 2023 году составит 18 млрд евро.

Вместе с тем 23 октября главы МИД стран Евросоюза вновь не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в 500 млн евро на поставки оружия, рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине, пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.