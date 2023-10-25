Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что за минувшие сутки израильская армия нанесла удары по членам движения и инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа, в том числе по шахтам туннелей, военному штабу, складам оружия, миномётным установкам и пусковым установкам противотанковых ракет.

Уточняется, что кроме этого ночью ЦАХАЛ нанёс удар по аварийному оперативному аппарату ХАМАС, в том числе по военным помещениям, инфраструктуре и военному штабу.

Как передавало ИА Регнум, армия Израиля с помощью беспилотников нанесла удар по бойцам Палестины на Западном берегу реки Иордан, в городе Дженине, сообщила пресс-служба военного ведомства. ЦАХАЛ проводила в районе Дженина контртеррористическую операцию, в результате которой в лагере задержали двух человек, якобы причастных к террористической деятельности. При этом израильские военные были обстреляны.

Истребители армии Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Эль-Магази в секторе Газа. Ракета попала в пекарню, где находились граждане Палестины. Погибли не менее семи человек.