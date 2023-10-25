Луганск, 25 октября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Украинские войска имитируют атаки и оборудуют ложные позиции на краснолиманском направлении в попытке распылить внимание российских военных. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 25 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации его источников, на многих участках бойцы ВСУ как имитируют попытки штурмовых действий, так и предпринимают реальные попытки вернуть себе ранее утраченные позиции. Это вынуждает российских бойцов переключаться на новые цели, чтобы нивелировать угрозы.

«В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций», — заявил Марочко и добавил, что противник увеличил использование беспилотников, чтобы усложнить работу российским артиллеристам.

Все эти действия противник предпринимает из-за того, что ВС России проводят успешные огневые атаки на краснолиманском направлении. Так, серьёзные потери ВСУ понесли на сватовско-кременском участке фронта.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим, по данным эксперта Марочко, готовит информационную провокацию с целью дискредитации российских военных. В Купянске 23 октября бойцы ВСУ из танка целенаправленно обстреляли три жилых дома. Вероятно, кадры этого обстрела Киев попытается использовать против России.