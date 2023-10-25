Киев, 25 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. В Шепетовском районе Хмельницкой области Украины был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом 25 октября сообщил замглавы областной администрации Сергей Тюрин на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, произошло падение обломков на территории объекта критической инфраструктуры, взрывной волной были повреждены нежилые помещения и транспортные средства. Других подробностей Тюрин не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, в Хмельницкой области Украины сообщили о прогремевших взрывах. Ранее в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Поздним вечером 24 октября об опасности с воздуха предупредили население Черкасской области. Затем воздушную тревогу объявили в Полтавской и Харьковской областях. В этот же день в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области прогремели повторные взрывы. Другие подробности украинские СМИ не сообщали.