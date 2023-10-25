Москва, 25 октября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Курс доллара упал ниже 93 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Мосбиржи.

Известия/Дмитрий Коротаев

Так, курс американской валюты расчётами «завтра» в ходе торгов опускался до 92,96 рубля. Китайский юань снизился на 3 копейки, до 12,71 рубля, евро — на 13 копеек, до 98,78 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению директора Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадима Понкратова, к укреплению рубля привела целая совокупность факторов.

В их числе распоряжение российских властей об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, обострение ситуации на Ближнем Востоке и переход палестино-израильского конфликта в горячую фазу.