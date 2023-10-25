Тель-Авив, Израиль, 25 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сравнил членов движения ХАМАС с нацистами, предложив их судить как нацистов военно-полевым судом. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действия этих мерзких негодяев из ХАМАС, которые отрезали головы и конечности, пытали, сжигали, насиловали, не менее жестоки, чем действия нацистов», — цитирует издание письмо Каца министру юстиции Израиля Яриву Левину.

Газета отмечает, что министр энергетики Израиля желает создания суда, который будет действовать в соответствии с законодательством Израиля для судебного преследования нацистов и коллаборационистов, чтобы добиться «справедливости для террористов».

Как передавало ИА Регнум, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке Израиль сбросил на Газу количество взрывчатки, сопоставимое с мощностью сброшенной США на Хиросиму атомной бомбы, сообщила пресс-служба правительства сектора Газа. Также отмечается, что в среднем на каждый квадратный километр в секторе Газа было сброшено 33 тонны взрывчатки.

Из материалов агентства Reuters со ссылкой на информацию от восьми чиновников из стран Ближнего Востока и Запада следует, что Израиль запланировал невиданную по жестокости операцию в Газе.

По словам источников, Тель-Авив намерен уничтожить инфраструктуру Газы, даже если это приведёт к большим жертвам среди мирных граждан, чтобы вынудить их уйти к границе с Египтом, а потом начать преследовать членов движения ХАМАС, в том числе уничтожать созданные боевиками подземные лабиринты.