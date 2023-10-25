Херсон, 25 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Херсонскую область с начала 2023 года вернулись несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

РИА Новости/Макс Ветров

По его словам, на левобережье Херсонской области на сегодняшний день проживает более 300 тыс. человек.

«За текущий год, оценочно, в Херсонскую область вернулось несколько тысяч человек, ранее выехавших в другие регионы России», — сказал он «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов.