В Херсонскую область вернулись несколько тысяч жителей, сообщил Сальдо
Сальдо: в Херсонскую область с начала года вернулись несколько тысяч жителей
Херсон, 25 октября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Херсонскую область с начала 2023 года вернулись несколько тысяч ранее уехавших жителей, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, на левобережье Херсонской области на сегодняшний день проживает более 300 тыс. человек.
«За текущий год, оценочно, в Херсонскую область вернулось несколько тысяч человек, ранее выехавших в другие регионы России», — сказал он «РИА Новости».
Как сообщало ИА Регнум, по итогам референдумов в сентябре 2022 года бывшие украинские территории — Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России. В ДНР за вхождение проголосовали 99,23% участников, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов.